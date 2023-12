CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113, Settentrionale Sicula, in territorio di Capo D’Orlando, nel Messinese. Secondo quanto reso noto dall’Anas, nello scontro sono coinvolti un mezzo pesante e tre veicoli. Il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia e il traffico è deviato sulla viabilità comunale.