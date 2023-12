LENTINI (SIRACUSA) – Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto sulla strada statale 385, ‘Di Palagonia’, in territorio di Lentini, nel Siracusano. La vittima è un 25enne di Militello in Val di Catania, Carmelo Impellizzeri, che era in sella alla moto.