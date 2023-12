Scivola in un sentiero ripido: soccorso sull’Etna

Allertati dalla Centrale operativa del 118 nel primo pomeriggio di oggi, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per il recupero di un 69enne, infortunatosi nella zona di contrada Serra La Nave, nel versante sud dell’Etna. L’escursionista, mentre percorreva un breve e ripido sentiero in discesa sotto Piano Vetore, è scivolato a causa del terreno viscido e in pendenza, procurandosi un importante trauma alla gamba sinistra, con sospetta frattura esposta di tibia e perone. Immobilizzato l’arto e imbarellato, l’uomo è stato trasportato dalle squadre di soccorso del Cnsas Sicilia e del Sagf della guardia di finanza, fino all’uscita del sentiero impervio, dove ad attendere c’erano i sanitari del 118.