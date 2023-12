Rubano bici in piazza Europa: presi 2 fratelli

CATANIA – Nel primo pomeriggio di ieri a Catania, in piazza Giovanni XXIII, la polizia ha bloccato un carro attrezzi con a bordo due individui che poco prima erano stati notati da un agente fuori servizio mentre in piazza Europa rubavano una bici elettrica e la caricavano sul camion. I due fratelli catanesi, entrambi pregiudicati, oltre a trasportare la bici, avevano due mazze in legno, numerosi altri arnesi da scasso, due bastoni lunghi circa un metro e un catalizzatore. Sono stati dunque denunciati per furto, ricettazione del catalizzatore, porto abusivo di oggetti atti a offendere.