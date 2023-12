CATANIA – Il questore di Catania ha sospeso per 7 giorni l’attività di un centro di raccolta scommesse in corso Indipendenza, in seguito ai ripetuti controlli degli avventori da parte della polizia di Catania. L’esercizio pubblico sospeso è stato oggetto di diversi interventi delle pattuglie che hanno svolto accertamenti sul conto degli avventori, molti dei quali sono risultati pregiudicati per vari tipi di reati e, in particolare, per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.