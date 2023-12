RAGUSA – Una discarica abusiva realizzata all’interno di un’area di circa 2.500 metri quadri in contrada Randello, nel Ragusano, è stata sottoposta a sequestro dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento fa seguito a una serie di controlli disposti dal questore di Ragusa Vincenzo Trombadore, con la condivisione dei comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, all’interno di due note aziende dedite alla coltivazione e produzione di ortaggi biologici.

In prossimità di una vasca per la raccolta di acque reflue è stato scoperto un grande fossato dove rinvenuti rifiuti di varia natura, per lo più residui di coltivazione di ortaggi in serra frammisti a materiale plastico, imballaggi, tubazioni dismesse e altro. Nei pressi dello scavo è stata accertata anche la presenza di cumuli di rifiuti combusti, materiali plastici vari e rifiuti riconducibili ad attività serricole. Il personale dell’Arpa e della polizia provinciale hanno provveduto a effettuare un sopralluogo tecnico e una campionatura del suolo al fine di verificarne l’eventuale minaccia di inquinamento per le falde acquifere.