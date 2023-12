Ragazza cade da un lucernario e muore

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Una 24enne, Ambra Seferi, originaria dell’Albania, è morta cadendo da un lucernario in una palazzina in via Benedetto Croce a Barcellona Pozzo di Gotto. La donna era rimasta fuori dalla propria abitazione. Sembrerebbe che la porta si sia chiusa accidentalmente mentre Seferi stava andando nella terrazza. In casa si trovavano suo figlio di 18 mesi e una bambina di due anni, figlia di un’amica. Per rientrare la donna ha tentato di passare attraverso un lucernario ma ha perso l’equilibrio cadendo. Il trasporto d’urgenza all’ospedale di Milazzo non è servito.