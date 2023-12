Preso il pusher violento in viale Regina Margherita

CATANIA – Girando per le vie di Catania, in viale Regina Margherita gli agenti della polizia sono stati insospettiti da un giovane che, notandoli, aveva cominciato ad attuare manovre pericolose con la propria macchina per eludere i controlli. Lo hanno così bloccato e perquisito. Nascosta nel giubbotto il ventenne con precedenti per spaccio teneva 45 bustine piene di marijuana. E’ scattato l’arresto. Il ragazzo peraltro ha assunto un comportamento ostile e violento nei confronti dei poliziotti, tentando di sottrarsi al controllo, rifiutandosi di salire sull’auto di servizio, afferrando per un braccio un agente e indirizzando nei suoi confronti frasi minacciose.