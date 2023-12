PALERMO – Parte di una una palazzina nobiliare, compreso il tetto, è crollata in via del Bosco, a Palermo. Non ci sono feriti. Sono rimasti in piedi i muri perimetrali che rischiano di crollare a loro volta. Sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a transennare una parte della strada. La via Bosco si trova all’angolo di via Maqueda, dove sorge Palazzo Comitini, sede della città metropolitana, e s’inoltra verso il quartiere Albergheria e il mercato di Ballarò.