PALERMO – Rubata nel parcheggio del Conca d’Oro e ritrovata in un burrone allo Zen 2 a Palermo. E’ successo questo pomeriggio. Grazie al gps installato nella vettura gli agenti delle volanti sono riusciti a risalire alla posizione della mini car che era stata rubata a una ragazza che era andata al centro commerciale per acquistare i regali di Natale per i propri familiari. Non appena terminato lo shopping e raggiunto il parcheggio si è accorta del furto e lanciato l’allarme alla sala operativa. I poliziotti sono riusciti a ritrovare la vettura e tirarla fuori dal burrone e riconsegnarla alla ragazza.