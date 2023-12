PALERMO – I vigili del fuoco sono intervenuti alla falde di Monte Pellegrino, a Palermo, per un incendio divampato tra le via Rampolla e via Bonanno. Le squadre antincendio hanno evitato che le fiamme si propagassero a causa del forte vento che oggi ha soffiato sul capoluogo e in provincia. Fortunatamente il rogo è stato circoscritto e i danni sono stati limitati.