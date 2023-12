In camera da letto 8.000 petardi: a Catania sequestro col botto

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato circa 90 kg di materiale esplodente. Tutto è nato da controlli al mercato di piazza Carlo Alberto, dove è stata individuata la titolare di un negozio che esponeva per la vendita diversi prodotti pirotecnici, alcuni dei quali con una quantità di esplosivo ben superiore a quanto consentito; la donna inoltre custodiva in un deposito oltre 50.000 articoli pirotecnici, incurante delle norme in materia di sicurezza. La quarantaseienne catanese è stata denunciata.

I militari hanno inoltre seguito alcune spedizioni di colli sospetti, scoprendo che contenevano complessivamente 596 ordigni esplosivi di tipo artigianale, destinati verosimilmente al mercato illegale. Circa 28 chilogrammi di materiale che verrà distrutto. Ma non è finita qui, perché in casa di un quarantaduenne sono stati scovati 125 ordigni esplosivi confezionati artigianalmente, di cui 100 candelotti. Questi manufatti, privi di qualsiasi tipo di marchiatura ed etichettatura, erano affiancati a oltre 8.200 artifizi pirotecnici, tutti custoditi nella camera da letto, senza alcuna misura di sicurezza. L’uomo è stato denunciato.