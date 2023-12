Operaio schiacciato dal tir, è grave

RIPOSTO – Un operaio di 56 anni della ditta Impregico, che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti a Riposto, è rimasto coinvolto in un incidente, questa mattina, venendo investito da un camion all’interno dell’isola ecologica comunale. All’improvviso il mezzo ha cominciato a muoversi e l’uomo, che era in strada, per fermarlo è rimasto incastrato nella massicciata, procurandosi lo schiacciamento del torace e traumi addominali.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Si indaga su chi fosse alla guida, forse l’operaio stesso che in quel momento era sceso. Il 56enne, originario di Giarre, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro in prognosi riservata, mentre il camion è stato sequestrato. L’isola ecologica al momento resta chiusa al pubblico. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Giarre.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Riposto, Davide Vasta che ha spiegato: “L’operaio era già stato trasportato al Trauma Center del Cannizzaro. È arrivato con codice rosso con politraumi da schiacciamento ma è vigile e collaborativo e questo, naturalmente, ci conforta. Adesso i medici stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore – spiega il primo cittadino – avremo un quadro più preciso”. Sulla chiusura dell’isola ecologica il sindaco Vasta aggiunge: “Ci scusiamo anticipatamente con la cittadinanza per i disagi che potrebbero verificarsi oggi. Il sequestro del camion purtroppo rallenterà la normale attività. Da domani il servizio riprenderà regolarmente”.