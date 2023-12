Natale sull’Etna con i carabinieri

CATANIA – Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, i carabinieri di Paternò hanno effettuato controlli straordinari a Nicolosi, con numerose pattuglie nei principali snodi d’accesso al paese e al piazzale del Rifugio Sapienza. In particolare l’attenzione era rivolta ai tanti motociclisti che percorrono le strade dell’Etna. Undici le multe per violazioni al codice della strada, per un ammontare complessivo di 15.300 euro. Sequestrate 2 motociclette perché sprovviste della copertura assicurativa.