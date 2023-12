MISILMERI (PALERMO) – Un incendio è divampato in una casa nella frazione di Misilmeri Portella di Mare. Un 55enne è rimasto gravemente ustionato. E’ stato portato in ospedale a Palermo, al Buccheri la Ferla, da una parente e dopo i sanitari del 118 lo hanno portato in rianimazione. Avrebbe ustioni nell’80% del corpo. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza lo stabile.