Minacciato col coltello: “Dammi lo zaino”

CATANIA – I poliziotti catanesi della squadra volante sono intervenuti in via Cavaliere in seguito alla segnalazione di una persona, armata di coltello, che aveva appena minacciato un passante. Individuata la vittima, un settantenne, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda. L’anziano ha raccontato che mentre stava camminando in via Cavaliere, era stato avvicinato da una persona, armata di un coltello, che lo aveva minacciato e schiaffeggiato per impossessarsi dello zaino. Per fortuna, era riuscito a divincolarsi e con l’aiuto di alcuni passanti che avevano assistito alla scena ha allertato il 112.

L’uomo, un 40enne paternese pluripregiudicato per reati di droga, è stato rintracciato in un’abitazione vicina al luogo dell’aggressione, ma inizialmente ha negato quanto accaduto. Il quarantenne ha dichiarato ai poliziotti di aver agito ritenendo che il 70enne fosse l’autore di un furto di cui era stato vittima qualche tempo fa, pertanto, le sue intenzioni erano quelle di verificare se all’interno dello zaino vi fosse quanto gli era stato sottratto. Il quarantenne è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.