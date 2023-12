Minaccia di lanciarsi dal tetto di b&b: salvata

CATANIA – Una ragazza di Taormina era salita sul tetto di un bed&breakfast in via Zia Lisa a Catania annunciando di voler compiere un gesto estremo. Fondamentale è stato l’intervento dei poliziotti che le hanno salvato la vita. Gli agenti hanno trovato la giovane seduta sul cornicione della struttura in evidente stato di agitazione che annunciava di volersi lanciare nel vuoto. Senza perdere tempo, si sono precipitati sul tetto per stabilire un dialogo con lei e tranquillizzarla. Soltanto dopo diversi tentativi, gli agenti hanno attirato la sua attenzione per distrarla dall’intento. Sono così riusciti ad afferrarla e a metterla in salvo. La ragazza, in preda allo sconforto, è stata quindi fatta scendere dal tetto grazie al supporto dei vigili del fuoco. È stato poi richiesto l’intervento del 118 che l’ha accompagnata nell’ospedale cittadino.