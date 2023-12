Minacce di morte per riavere i soldi della droga

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 32enne Giacomo Giuseppe Romano Ricco per tentata estorsione continuata. Il 32enne sarebbe stato l’autore di minacce di morte e danneggiamenti all’auto del padre della vittima, per costringerlo a consegnargli 2.000 euro, somma necessaria per ripianare un debito verso fornitori di stupefacenti per una pregressa consegna di droga.

Anche dopo la denuncia della vittima, Ricco avrebbe continuato con altre minacce, danneggiando i copertoni dell’auto. Le indagini hanno rivelato che la vittima era stata coinvolta in un’attività di cessione di droga per conto di Ricco, ed era stata arrestata il 17 settembre 2020 per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, col relativo sequestro della droga. Le minacce e i danneggiamenti messi in atto da Ricco sono stati valutati come azioni per costringere la vittima a dare il denaro corrispondente al valore della droga precedentemente affidata e poi sequestrata. Rintracciato il 4 dicembre scorso, Ricco è stato portato nella casa circondariale di Piazza Lanza.