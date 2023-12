MESSINA – I vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati nel recupero di una mucca di circa 400 chili, nel comune di S. Domenica di Vittoria, scivolata in un dirupo. La squadra dei vigili volontari del distaccamento di Mojo Alcantara, con il supporto del nucleo di Catania, con a bordo specialisti soccorritori esperti per l’imbraco e la messa in salvo del bovino, hanno salvato l’animale. Le operazioni, iniziate alle 8.30, si sono concluse positivamente intorno alle 15.