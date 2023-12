CATANIA – Passando al setaccio tutti i prodotti agricoli esposti dalle varie aziende al mercato ortofrutticolo, i carabinieri di Catania si sono imbattuti in due società che esponevano agrumi tipici della stagione in corso (arance, mandarini e limoni) privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità. I titolari dovranno pagare una multa di 1.500 euro ciascuno. Tutti gli agrumi, un totale di oltre 8 tonnellate stipate in 450 cassette, sono stati sequestrati.