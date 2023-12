Massimino, le porte restano chiuse

Catania-Sorrento si disputerà senza pubblico. La partita in programma questa sera al Massimino resta a porte chiuse. Il Tar ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dalla società rossazzurra contro il provvedimento che ha vietato la presenza dei tifosi in seguito agli incidenti verificatisi mercoledì sera in occasione della partita di Coppa Italia contro il Pescara.

La decisione, secondo quanto sostenuto dal Catania, era di natura afflittiva e non di ordine pubblico nonché spropositata in rapporto ad alcuni precedenti anche recenti e penalizzante per gli abbonati. Ragioni che però non sono bastate a congelare la decisione presa dalla prefettura su segnalazione dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Il Catania ha annunciato l’intenzione di voler “impugnare oggi stesso tale decreto, depositando ulteriore ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana”.

Nulla da fare, dunque. Catania-Sorrento si giocherà in uno stadio vuoto. Calcio d’inizio alle 20.45 (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 20.15 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dal Massimino per il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp al numero 3427712855).