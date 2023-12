Manda un sms all’amico e si getta sotto il treno

TRAPANI – Ha tentato di togliersi la vita buttandosi sotto un treno, a Trapani. Un ragazzo di 19 anni, stamattina intorno alle 8, ha inviato un messaggio a un compagno di classe, avvertendolo del suo proposito. Poi ha iniziato a camminare sui binari in prossimità di via Matera e si è gettato sotto il treno che proveniva da Castelvetrano. Il personale alla guida del treno lo ha avvistato e ha rallentato la corsa così che l’impatto non è stato mortale. Il giovane è ricoverato al Sant’Antonio Abate in stato di shock con ferite in diverse parti del corpo, ma le sue condizioni non sono gravi. Si sono verificati disagi nella circolazione ferroviaria.