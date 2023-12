PALERMO – Si accascia in chiesa durante la veglia di Natale per un malore e viene salvato da carabiniere libero dal servizio. E’ successo a Palermo a mezzanotte, nella parrocchia dello Spirito Santo in via Juvara, un uomo si è sentito male durante la celebrazione della veglia ed è stato trasportato negli uffici parrocchiali. Un carabiniere libero dal servizio è intervenuto e ha fatto all’uomo un massaggio cardiaco.