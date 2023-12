Ma questo ponte chi lo paga?

La Regione siciliana “ha sempre espresso totale disponibilità verso la realizzazione del ponte sullo Stretto, opera che considera strategica, e per questo la giunta si era impegnata a destinare un miliardo di euro di risorse del Fes 2021-2027, dandone comunicazione al ministro Salvini. La decisione governativa per cui la quota di nostra compartecipazione debba essere di 1,3 miliardi non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale”. Il governatore Renato Schifani non ci sta. Dopo l’emendamento del governo alla manovra, il presidente auspica “che Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia, necessarie per sostenere investimenti per lo sviluppo dell’Isola”.

Quello dei fondi per finanziare il ponte è un caso sempre più spinoso. “La rapina ai cittadini calabresi e siciliani è compiuta – affermano i deputati calabresi del Movimento 5 stelle -. Sono loro, infatti, che pagheranno, a caro prezzo, il ponte sullo Stretto voluto da Salvini con risorse che sarebbero dovute servire ad altro, per supportare cioè la crescita di due territori fra i più poveri d’Europa. Non ci sono i soldi per realizzare l’opera pubblica più divisiva della storia nazionale annunciata nella perenne campagna elettorale leghista? Benissimo, il governo li va a prendere, con un proprio emendamento alla Legge di Bilancio, nel Fondo di Coesione e Sviluppo: qualcosa come 2,3 miliardi di euro che alleggeriscono una manovra cieca e senza investimenti e rendono vani gli sforzi per bilanciare il divario fra Nord e Sud”.

Critica anche la Uil: “L’emendamento alla manovra, approvato dalla Camera, che rimodula i fondi stanziati per il ponte sullo Stretto, prevedendo una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi, su un totale di circa 11,6 miliardi al 2032, è un vero e proprio scippo, un tentativo goffo, senza senso e controproducente per il futuro del Mezzogiorno, volto chiaramente a placare gli animi dentro la maggioranza. Di fatto, per la realizzazione di quel progetto faraonico – aggiunge Biondo – si sottraggono fondi per lo sviluppo regionale, già destinati alla Calabria e alla Sicilia per altri scopi, che erano necessari a garantire, fra le altre cose, la tenuta dei servizi sociali e l’ammodernamento di altre infrastrutture”.

Per il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo “sul ponte il presidente Schifani, si è incartato. Ieri infatti il governo nazionale ha annunciato che gran parte delle risorse arriveranno dalle quote del Fondo di sviluppo e coesione destinate alla Sicilia e alla Calabria. Adesso Schifani dica ai siciliani quante e quali opere saranno sacrificate sull’altare di Salvini grazie a questo scippo perpetrato, a suo dire, in modo non concordato, ai danni della Sicilia. Che l’iniziativa non sia stata concordata tra Regione e governo centrale è un aspetto ancor più grave”.

C’è pure Forza Italia tra i detrattori dell’emendamento: “Ritengo inammissibile – Tommaso Calderone, deputato di Fi e presidente della commissione bicamerale sull’insularità – che venga posto a carico della Sicilia una ulteriore parte della somma necessaria per costruire il ponte sullo Stretto. Nella legge di bilancio, leggo, si intendono utilizzare una rilevantissima parte di fondi destinati alla Sicilia per altre opere, per il Ponte. Si parla di 1,7 miliardi. È inaccettabile”.