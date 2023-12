Luce, la fine del mercato tutelato slitta a luglio

Slitta al primo luglio la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica. Il presidente di Arera Besseghini ha firmato la delibera che sposta la scadenza prevista al primo aprile. Il rinvio,

secondo Assoutenti, è “una notizia positiva per i consumatori, con oltre 9 milioni di famiglie, che avranno due mesi in più per godere del mercato tutelato nel settore dell’elettricità”.

“Ottima notizia” anche per l’Unione Nazionale Consumatori, “ma ora serve una decisione politica del Governo, che rinvii la fine del mercato tutelato sia per la luce che per il gas, senza e

senza ma”.