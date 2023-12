Lavoro nero in due locali della movida catanese

CATANIA – I carabinieri di catania, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno eseguito nel centro storico una serie di controlli nei

ristoranti e nei locali d’intrattenimento notturno, per garantire non solo la tutela dei consumatori, ma anche evitare lo sfruttamento dei lavoratori. Particolare attenzione è stata riservata alle aree della movida, quali la via Gemmellaro, piazza Sciuti e la zona del centro fieristico Le Ciminiere. Il titolare di un locale di via Gemmellaro è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, l’attività è stata sospesa ed è scattata una maxi sanzione amministrativa di 20.800 per il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che per l’impiego di 4 dipendenti irregolari, privi di contratto di lavoro. Nella zona del viale Africa, nei pressi del centro fieristico Le Ciminiere, i militari hanno notificato al gestore di una discoteca la sospensione dell’attività dopo un precedente controllo dello scorso 25 novembre, nel corso del quale tutti i 7 lavoratori presenti nel locale erano risultati privi di contratto, quindi in nero.