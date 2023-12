Sul barcone un morto e un ferito a colpi di pistola

LAMPEDUSA – Un migrante morto, probabilmente per un colpo d’arma da fuoco, e uno ferito ad una gamba, sempre con un colpo di pistola. C’erano anche loro fra i 47 egiziani e pakistani soccorsi dalla motovedetta della guardia di finanza al largo di Lampedusa. Il gruppo era su una barca di 12 metri salpata, a dire degli sbarcati, da Zuara in Libia ieri a metà mattinata. Il peschereccio è stato sequestrato dalla guardia di finanza e trainato in porto. Gli investigatori stanno cercando di capire, sentendo i testimoni, cosa sia accaduto: se i due migranti siano stati imbarcati già feriti o se i colpi d’arma da fuoco siano stati esplosi durante la traversata. Il ferito, portato al Poliambulatorio di contrada Grecale, verrà trasferito, con elisoccorso del 118, in un ospedale della Sicilia.