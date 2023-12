Ladro e pusher: giovane catanese in manette

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha beccato un uomo che armeggiava con fare sospetto su un motociclo in piazza Ludovico Ariosto. E’ risultato essere un pregiudicato 30enne che poco prima, hanno scoperto gli agenti, aveva rubato la batteria da uno scooter in sosta. Considerando che aveva con sé 173 grammi di marijuana, i poliziotti hanno deciso di perquisire la sua casa, dove hanno trovato altri tre grammi di erba e il materiale per il suo confezionamento in dosi. Il giovane è stato quindi arrestato.