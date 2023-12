Sbarrano le strade e assaltano il supermercato

ACI CATENA (CATANIA) – L’obiettivo era il supermercato Eurospin di via Nizzeti. I malviventi hanno addirittura bloccato le principali vie d’accesso al paese utilizzando quattro camion rubati, posizionati in strada di traverso per ostacolare le forze dell’ordine: uno sulla provinciale 41, uno nella stessa via Nizzeti, uno ad Aci San Filippo, uno in via Vigo.

(GUARDA LE FOTO).

Ma qualcosa è andata male per i criminali, come nei migliori film d’azione. La banda della cosiddetta “spaccata”, servitasi di escavatore, furgoni ed altri mezzi pesanti, tutti rubati, ha dovuto desistere e darsi alla fuga, senza riuscire a rubare nulla, grazie all’intervento dei carabinieri.

Durante un servizio di pattugliamento, intorno alle 3 del mattino, i militari, avvertiti in centrale dalla telefonata di un residente, sono intervenuti in via Nizzeti perché uno dei mezzi pesanti collocato trasversalmente alla carreggiata impediva la circolazione stradale. Era solo uno dei 5 tir posizionati dai malviventi lungo le vie d’accesso all’obiettivo al fine di impedire completamente la circolazione stradale, proprio per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri, però, sono riusciti ad intervenire in pochi minuti, a pochi istanti dall’attivazione dell’allarme anti intrusione dell’esercizio commerciale scattato dopo lo sfondamento delle vetrate avvenuto tramite un escavatore. L’intento dei ladri era rimuovere anche la cassa continua all’interno dell’esercizio commerciale, contenente gli incassi dell’ultimo periodo. Sorpresa, però, dall’arrivo dei militari, la banda ha dovuto darsi alla fuga, abbandonando tutti i mezzi, un istante prima che la pala dell’escavatore raggiungesse la cassaforte. Nulla, dunque, è stato rubato. Sono ora in corso le indagini sul posto e sui veicoli utilizzati, anche grazie all’aiuto delle immagini di videosorveglianza dell’area.

Un espediente che ha mandato completamente in tilt per ore il traffico questa mattina tra Aci Catena e Ficarazzi.