King fiuta la marijuana in cucina

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili, durante un’attività di contrasto alla compravendita di droga nel paese, hanno posto l’attenzione sulle potenziali piazze di spaccio. Così, hanno effettuato un blitz nell’abitazione di un 41enne pregiudicato, figlio di uno storico esponente mafioso del paese. Organizzata la cinturazione dell’edificio, è quindi scattato il blitz, al quale era presente anche il cane antidroga King.

Una volta entrati in casa, l’unità cinofila, esperta nella ricerca di droga, ha subito fiutato una pista, guidando i militari fino alla cucina, dove ha iniziato ad annusare insistentemente una cassettiera, come per segnalare qualcosa. In effetti, in un cassetto di quel mobile i carabinieri hanno trovato una busta sottovuoto contenente diverse decine di grammi di marijuana. Trovato anche un bicchiere di plastica, al cui interno erano presenti 135 euro. Infine, nel comodino della camera da letto, c’era un ‘pizzino’ recante nomi e numeri, evidente resoconto dello spaccio, adesso al vaglio dei militari.