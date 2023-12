Irrompe in casa della ex e la colpisce col casco

COMISO (RAGUSA) – Il 52enne R. V. è finito ai domiciliari per ripetuti episodi di violenza nei confronti della ex moglie e con la quale ha in corso un giudizio di separazione. Le aggressioni denunciate dalla donna sarebbero avvenute anche in presenza del figlio della coppia. In un caso l’avrebbe colpita con un casco da moto causandole un trauma cranico, dopo essersi introdotto illecitamente all’interno della ex casa coniugale. Quindi, sempre con violenza, le ha sottratto le chiavi della casa e della macchina, indirizzandole gravi minacce di morte.