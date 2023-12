PATERNO’ (CATANIA) – Vigli del fuoco sono al lavoro a Paternò, anche con l’uso di un’autoscala, per spegnere un incendio in una palazzina in via Alecci a più elevazioni, che, per precauzione, è stata fatta sgomberare. Le fiamme sembra siano divampate nel garage. Rinforzi sono arrivati da Adrano. Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono presenti carabinieri della locale compagnia e appartenenti alla Polizia locale.