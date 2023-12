Montepalma, incendio in appartamento

CATANIA – Un incendio, le cui cause sono da accertare, si è sviluppato questo pomeriggio in un’abitazione di via Pisa 46 a Montepalma, frazione di Misterbianco. Cinque le squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare le fiamme. Alcuni residenti impossibilitati ad utilizzare le scale invase dal fumo sono saliti nel terrazzo dell’edificio per sfuggire al rogo.

Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati vigili del fuoco, diverse ambulanze ed i carabinieri. Secondo le prime informazioni sarebbero due le persone leggermente intossicate. L’area è stata interdetta per consentire e facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso.