In volo per Malta con i documenti falsi

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due ragazzi, entrambi 18enni, che, all’aeroporto di Catania, hanno tentato di partire utilizzando documenti falsi. I due stranieri sono stati bloccati nell’area partenze, in prossimità del gate ove erano in corso le procedure di imbarco del volo diretto a Malta, per verificare il documento utilizzato per imbarcarsi: entrambi possedevano una carta di identità greca.

Gli agenti, esaminando i documenti hanno riscontrato alcune anomalie che li hanno insospettiti e, pertanto, hanno ritenuto di dover approfondire la verifica, constatandone la totale contraffazione e, quindi, hanno proceduto con ulteriori approfondimenti. I due sono stati identificati come due cittadini siriani 18enni, sbarcati a Lampedusa pochi giorni addietro.