“In finanziaria 2 norme vitali per Catania”

CATANIA – Per Salvo Pogliese, senatore di Fdi, “nella legge di Bilancio 2024 appena approvata dal Parlamento ci sono due articoli molto importanti per Catania. Li ho fortemente sostenuti, con il supporto del sottosegretario Alfredo Mantovano e di Giorgia Meloni. Il Comune, con questi interventi normativi, riuscirà non solo a gettarsi definitivamente alle spalle il dissesto, grazie a un contributo statale di 150 milioni di euro, 10 milioni di euro all’anno erogati dal 2024 al 2038, ma potrà anche avviare assunzioni a tempo indeterminato contrastando così la cronica mancanza di personale che da troppo tempo lo affligge. Sono due provvedimenti fondamentali che finalmente permetteranno a Catania di uscire dal profondo pozzo nero del dissesto, con un miliardo e 580 milioni di debiti ereditati”.