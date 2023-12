In casa cocaina da 45.000 €, arrestata a S. Cristoforo

CATANIA – Una pusher 29enne è stata arrestata nel quartiere San Cristoforo di Catania. I carabinieri hanno studiato i suoi movimenti e l’hanno bloccata quando è uscita dal suo monolocale al piano terra. La casa è stata passata al setaccio: nel divano a cassettone del soggiorno è stato così trovato un trolley di colore rosa, al cui interno era custodito mezzo chilo di cocaina già suddiviso in pacchetti pronti per lo smercio oltre a diverse attrezzature da taglio, bustine di cellophane per il confezionamento e un bilancino digitale di precisione. Un vero e proprio punto stoccaggio di cocaina già pronta per alimentare il mercato locale, che avrebbe consentito guadagni illeciti per almeno 45.000 euro.