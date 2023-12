CATANIA – E’ l’8 dicembre e a Catania l’atmosfera natalizia si fa sentire. Il centro storico è affollatissimo, la via Etnea è un fiume di gente e in un pomeriggio tra shopping e passeggiate può capitare di vedere di tutto. Anche il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Gelsomino che si improvvisano vigili urbani e dirigono il traffico veicolare e pedonale ai Quattro Canti, l’incrocio tra via Etnea e via di Sangiuliano. Il tutto tra gli occhi increduli e divertiti della gente.