Il mare in piazza Duomo: ecco Catania con 3 gradi in più

Catania come non l’avete mai vista. Colpa del riscaldamento globale. L’organizzazione non profit Climate Center mostra infatti quali potrebbero essere i cambiamenti nelle città se la temperatura raggiungesse 3 gradi in più causando un innalzamento del livello dei mari e degli oceani e quindi un allagamento di alcuni centri abitati. Tra le città prese in considerazione c’è anche Catania: i risultati mostrano immagini convincenti che dipingono la zona di piazza Duomo e piazza Alcalà con un aspetto completamente diverso da come le vediamo ora. In una parola: col mare in piazza.



Piazza Duomo a Catania come la vediamo oggi.



Piazza Duomo a Catania con 3 gradi in più.