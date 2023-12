Giornata internazionale della disabilità in Sicilia

Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita dall’ONU nel 1992. Nel 2006, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha sottolineato l’esigenza di difendere e salvaguardare, anche attraverso la ricorrenza del 3 dicembre, la qualità della vita delle persone con disabilità rispetto ai principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. In Italia sono 2,8 milioni le famiglie che hanno al loro interno una persona con disabilità, che può essere un anziano non autosufficiente, un minore o un adulto che ha bisogno di assistenza e aiuto quotidiano.

Tra queste, un quinto è in condizioni di deprivazione economica. A Palermo a Palazzo dei Normanni (Sala “Piersanti Mattarella”, piazza del Parlamento) si sono svolti il 1° Dicembre gli “Stati Generali sulle Disabilità Intellettive e disturbi del Neurosviluppo in Sicilia” su iniziativa di Anffas Nazionale, in collaborazione con Anffas Sicilia, con l’obiettivo fare il punto sulle tematiche e le politiche concernenti, appunto, le disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo. A Troina l’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina ha ricevuto la visita di alcuni studenti e docenti dell’Istituto liceale Fratelli Testa di Nicosia, impegnati nel progetto scolastico “L’orto dell’Inclusione si apre alla comunità”.

Il gruppo era composto da 36 studenti (nella foto), di cui due diversamente abili, delle quinte classi dell’indirizzo “Scienze Umane” dell’Istituto nicosiano, accompagnati da cinque docenti, ha vissuto un’esperienza di inclusione unica. Gli studenti e i docenti sono stati ricevuti da alcuni ospiti dell’IRCCS Oasi, assieme alle psicologhe ed educatori che li seguono costantemente, e hanno affrontato dapprima il tema della disabilità intellettiva, approfondendo anche l'approccio riabilitativo adottato dall’IRCCS Oasi, e poi hanno mostrato alcune attività dove sono impegnati quotidianamente. Particolarmente interessante e coinvolgente lo spazio dedicato alla rappresentazione “Sand Art”, una tecnica di illustrazione animata con la sabbia.