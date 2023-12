CATANIA – La mattina del 25 dicembre la polizia di Catania è intervenuta in piazza Ettore Majorana, nota in città come piazza Umberto, per un furto all’interno di un negozio. Un 54enne pregiudicato era entrato con uno zaino che aveva riempito di indumenti in vendita, per poi uscire senza pagare. Il titolare ha tentato di bloccarlo ma è stato spintonato. Il ladro si è dato alla fuga, ma è stato fermato da alcuni passanti e quindi arrestato all’arrivo degli agenti.