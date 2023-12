TERRASINI (PALERMO) – L’incendio di un furgone sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo ha mandato in fumo quattrocento chili di mozzarelle campane. Il rogo si è verificato nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Terrasini, dove un autotrasportatore è stato costretto a fermare il furgone perché dal vano motore usciva fumo in un’ area di sosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polstrada.