Forte vento, cade grosso pino a Giarre

GIARRE (CATANIA) – La caduta di un grosso pino, ieri sera, lungo il corso Sicilia a Giarre, a causa del forte vento, solo per fortuna non si è trasformata in tragedia. In quel momento, infatti, nessuna macchina o pedone transitavano da quella strada. Si tratta, però, di un campanello d’allarme, secondo il presidente del consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, che deve spingere a una seria attività di prevenzione.

“Poteva avere risvolti ben più tragici ieri sera la caduta dell’albero in piazza San Giovanni Bosco a Giarre – spiega Barbagallo – nelle immediate vicinanze, tra l’altro, di una scuola elementare. La buona sorte ha voluto che nessuno rimanesse coinvolto. Questi eventi atmosferici estremi stanno diventando sempre più frequenti e si abbattono su territori fragili e impreparati. Per questo motivo lancio un appello al sindaco e soprattutto all’assessore al Verde pubblico affinché si attivino, anche attingendo alla professionalità del corpo forestale dello stato, per avviare un censimento serio e puntuale sullo stato degli alberi d’alto fusto della nostra città. Prevenire è l’unico modo per scongiurare tragedie”.

In corso anche a Riposto sopralluoghi per constatare lo stato degli edifici, in primis scuole e uffici comunali, dopo le forti raffiche di vento che ieri sera hanno causato disagi. Intenso il lavoro nella notte di vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e tecnici dell’Enel e della Circumetnea, per ripristinare i danni causati dalla furia del vento. Diversi gli alberi e i rami abbattuti e caduti sulla carreggiata che hanno creato difficoltà nella circolazione. In strada 4 un grosso albero ha bloccato il transito fino all’arrivo delle squadre di soccorso.

Un altro albero è stato rimosso sul lungomare, al confine con Mascali. Vicino all’istituto alberghiero un palo dell’Enel si è piegato fin quasi sulla strada, rendendo anche qui pericolosa la circolazione. Altri alberi sono caduti sui binari della Circumetnea. Anche qui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. “È stata una notte intensa – dichiara il sindaco Davide Vasta -. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni particolarmente gravi. Stiamo lavorando per monitorare tutto il territorio e verificare che non vi siano situazioni di pericolo”.