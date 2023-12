Fiammata dalla caldaia, il paninaro non ce la fa

PALERMO – E’ morto Salvatore Tesauro, l’uomo di 55 anni che nella notte tra il 19 e il 20 dicembre era rimasto gravemente ustionato per una fiammata della caldaia nel suo appartamento a Portella di Mare, una frazione di Misilmeri. Era il titolare di una panineria ambulante in via Messina Montagne, alle porte di Villabate. Tesauro era ricoverato all’ospedale Civico ma la prognosi era stata subito riservata: aveva ustioni sull’ottanta per cento del corpo. Era stato investito da una fiammata provocata della dispersione del gas nel locale in cui si trovava la caldaia.

Il commerciante era sceso negli scantinati della sua casa di via Eleuterio intorno alle 2 di notte perché non funzionavano i termosifoni. Ha cambiato una bombola ma sarebbe stato investito dallo scoppio. “Oggi tutta Villabate piange uno dei suoi figli migliori – dice il sindaco Gaetano Di Chiara, sindaco di Villabate -. Carissimo Totò, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre. Onorato di essere stato tuo vero amico”.