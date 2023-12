Farmacista eroe salva la moglie dalla rapina

MARSALA – Sono stati il proprietario ed il dipendente di una farmacia di Marsala a sventare la rapina all’interno della loro attività, fermando in flagranza un 37enne, pluripregiudicato, accusato di tentata rapina e lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un taglierino. L’uomo, infatti, dopo essere entrato in farmacia con il volto travisato da uno scaldacollo, indossandolo come se fosse un passamontagna, si è diretto velocemente dietro il bancone.

A questo punto, tenendo in mano un taglierino, lo ha rivolto verso la moglie del proprietario, intimandole la consegna del denaro per poi afferrarla per il collo alle spalle. Ma è stato fermato in tempo dallo stesso titolare della farmacia, il quale, utilizzando un timbro datario, ha colpito il rapinatore per liberare la moglie. Da lì, è cominciata una colluttazione al termine della quale, grazie all’aiuto di un dipendente della farmacia, il malvivente è caduto ed è stato immobilizzato dai due fino all’arrivo della polizia che lo ha arrestato.