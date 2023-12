Esagitato in corso Sicilia: pugni alla volante

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale un uomo di 35 anni che gli agenti volevano identificare perché aveva spintonato un passante che non gli aveva dato l’elemosina in corso Sicilia, vicino a un negozio. Alla richiesta di informazioni ha iniziato a manifestare impazienza, cercando di allontanarsi e di sottrarsi all’accertamento, ricominciando a importunare i passanti e chiedendo l’elemosina incurante della presenza della polizia.

Quindi è andato in escandescenza, inveendo contro gli agenti con frasi oltraggiose e diventando oltre modo aggressivo. E’ stato dunque fatto salire sull’auto di servizio, con l’intento di accompagnarlo in questura, ma ha cominciato a colpire l’interno della volante, pretendendo di essere “lasciato in pace” e continuando a offendere, a minacciare e a cercare di colpire i poliziotti.