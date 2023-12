Droga a domicilio, due pusher arrestati a Catania

CATANIA – Due pusher 21enni che a Catania stavano effettuando una consegna di cocaina a domicilio sono stati arrestati dai carabinieri. Sono stati bloccati insieme con un acquirente in un appartamento di via Santa Maddalena dai militari che li avevano seguiti mentre, a bordo di una Fiat Punto, percorrevano le vie del quartiere San Cristoforo. Uno dei due è stato trovato in possesso della droga che dovevano spacciare, oltre 50 grammi di cocaina. I due arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.