Dopo 20 anni è pronta la parallela al lungomare

CATANIA – Domani alle 11 sulla circonvallazione, all’altezza del ponte ferroviario, sarà aperta la nuova arteria stradale, via Barraco, di innesto dal viale Ulisse con l’attraversamento parzialmente in sopraelevata della zona Rotolo-Ognina, per sfociare sulla rotatoria Sant’Agata di via del Rotolo. Sono state infatti completate le ultime opere dopo un lunghissimo stop ai lavori, ripresi lo scorso luglio. In sostanza domani entra in funzione la prima carreggiata di una strada a quattro corsie parallela al lungomare, attesa da oltre venti anni, che permette di snellire lo storico ingolfamento di piazza Mancini Battaglia e della zona circostante. Durante la mattina il sindaco Enrico Trantino illustrerà anche i piani di sviluppo dell’intero borgo di Ognina, utilizzando fondi ministeriali ed europei, “per completare – dice il Comune – il sistema infrastrutturale che rivoluzionerà l’intera zona che si affaccia sul mare”.