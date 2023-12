Deposito di armi a San Cristoforo: un arresto

CATANIA – I carabinieri di Catania lo scorso pomeriggio hanno scovato un deposito di armi nel quartiere San Cristoforo, arrestando il custode, un 21enne pregiudicato, che dovrà rispondere delle accuse di detenzione, alterazione e ricettazione di armi e munizioni clandestine. I militari della squadra Lupi hanno posto sotto osservazione un garage di San Cristoforo, dal quale il 21enne, in maniera piuttosto insolita, entrava e usciva di frequente, soprattutto in orari tardo pomeridiani e notturni. I carabinieri hanno così deciso di intervenire con due squadre, la prima dedicata all’abitazione del ragazzo, la seconda col compito di monitorare e cinturare il garage.

Avuta certezza che il ragazzo fosse a casa, è quindi scattato il blitz. Nell’abitazione sono state trovate qualche dose di cocaina nel comodino nella camera da letto e le chiavi del garage. Nel box auto, in via Orfanotrofio, tenuto sotto controllo dal secondo team di militari, tra le macchine e le cianfrusaglie ammassate, sul fondo del locale è stato trovato uno zaino, ben nascosto sotto una ringhiera di ferro e un tavolino di legno. All’interno c’erano due fucili, una pistola e un centinaio di munizioni di vario calibro, compatibili con le armi trovate. I due fucili erano visibilmente alterati, in modo da renderli più leggeri, maneggevoli e occultabili, aumentandone così la potenzialità offensiva. Il 21enne è stato collocato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.