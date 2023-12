C’è la finanza, pusher lancia droga dal terrazzo

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha arrestato un pregiudicato di 26 anni di Paternò trovato in possesso di circa 100 grammi di droga. I militari di Paternò, coadiuvati da un’unità cinofila di Catania, hanno perquisito la casa del giovane. A nulla è valso il tentativo del pusher di disfarsi della droga lanciandola, nascosta in uno zainetto, dal terrazzo. I finanzieri, avendo circondato lo stabile, sono riusciti a recuperarla. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 32 grammi di cocaina e 58 grammi di marijuana divisi in 58 dosi pronte per la vendita, 335 euro e un bilancino di precisione. La droga immessa sul mercato avrebbe reso allo spacciatore circa 4.000 euro. Giudicato con rito direttissimo, per il 26enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.