Catania-Sorrento senza tifosi

Catania-Sorrento va verso le porte chiuse. A dirlo è la pronuncia dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha dato indicazione alle autorità del territorio, prefettura e questura, di disporre il divieto di vendita dei biglietti e quindi di apertura del Massimino per la partita di campionato in programma lunedì sera alle 20.45. Toccherà ora al prefetto recepire in tutto o in parte la pronuncia dell’osservatorio.

A determinare tale situazione sono stati gli incidenti verificatisi mercoledì sera, quando, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Pescara, una cinquantina di ultras rossazzurri ha atteso nei pressi dello stadio l’arrivo del bus che trasportava i tifosi pescaresi dando poi vita ad incidenti che hanno danneggiato il mezzo. Due persone sono state tratte in arresto.

Oltre alle probabili porte chiuse al Massimino, è pressochè certo il divieto in trasferta a Benevento per l’ultima partita del girone d’andata, prevista sabato 23 dicembre alle 18.30.